Edilizia scolastica via agli interventi di ricostruzione dell' istituto di Montaperto

Edilizia scolastica in prima linea: via agli interventi di ricostruzione dell’Istituto di Montaperto. Dopo anni di chiusura a causa di gravi problemi strutturali, la scuola si prepara a rinascere grazie agli interventi in corso, annunciati dall’assessore Gerlando Principato. Le operazioni di demolizione sono ormai concluse e ora si procede con la ricostruzione, un passo fondamentale per restituire un ambiente sicuro e stimolante agli studenti. Farà…

Sono in corso gli interventi di ricostruzione e ricostruzione della scuola di Montaperto. A darne notizia è l'assessore comunale di Agrigento Gerlando Principato. Le attività di demolizione si sono concluse nei giorni scorsi: l'edificio era chiuso da anni per problemi strutturali. "Farà. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Edilizia scolastica, via agli interventi di ricostruzione dell'istituto di Montaperto

In questa notizia si parla di: Ricostruzione Interventi Montaperto Edilizia

