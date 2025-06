Economia russa gli scricchiolii ci sono ma il crollo è solo una speranza occidentale

Nonostante le previsioni di un crollo imminente, l’economia russa dimostra una sorprendente resilienza, sfidando gli scenari catastrofici evocati dall’Occidente. Gli “scricchiolii” ci sono, ma il collasso tanto atteso sembra ancora lontano, alimentando speranze e dubbi tra analisti e politici. È il momento di capire se questa tenuta rappresenti un semplice ritardo o segnali un cambiamento di rotta nel conflitto economico globale.

Da oltre tre anni l’Europa si attende un’ “imminente” crisi dell’economia russa per effetto delle sanzioni erogate contro Mosca. All’inizio della guerra in Ucraina c’era chi preconizzava un collasso russo nel giro di pochi giorni. Mario Draghi, nel suo intervento all’assemblea generale dell’Onu dell’ottobre 2022, parlava di “un effetto dirompente” delle sanzioni sull’economia e la capacità bellica russa, sottoscrivendo le stime del Fondo monetario internazionale di un crollo del Pil russo del 10%. Non solo, l’effetto delle sanzioni, secondo Draghi, sarebbe diventato giorno dopo giorno più potente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Economia russa, gli scricchiolii ci sono ma il crollo è solo una speranza occidentale

In questa notizia si parla di: Economia Russa Scricchiolii Sono

Economia russa, la pace fa paura: ecco perché a Putin conviene continuare la guerra in Ucraina - L'economia russa vive un paradosso: la pace alimenta la paura, mentre la guerra in Ucraina diventa un'opportunità per consolidare il potere di Putin.

Russia, economia sempre più in crisi: Putin taglia i bonus ai soldati volontari. «Stanno finendo i soldi» - La guerra tra Russia e Ucraina sta tornando a livelli di scontro elevatissimi e Mosca continua a spingere sul fronte, sostenuta da ... Leggi su msn.com

L’economia russa continua a superare le aspettative - Anche in tempi normali, l’economia russa è trasparente quanto una bufera di neve siberiana. Leggi su internazionale.it

I dati sull'economia della Russia sono un disastro - Non vi sono conseguenze particolari per l'economia russa: gli unici a perderci dal default sono stati gli investitori stranieri ... Leggi su wired.it