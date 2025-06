Ecco le prime due Xbox portatili | schermo Full HD processore AMD e fino a 24 GB di RAM

Preparati a rivoluzionare il mondo del gaming portatile: Microsoft e Asus svelano le innovative console ROG Xbox Ally, dotate di schermo Full HD, processori AMD potenti e fino a 24 GB di RAM. Un connubio tra Windows e l’esperienza Xbox, progettato per portare l’avventura ovunque tu voglia. Scopri come queste novità stanno cambiando le regole del gioco e immergerti in un universo di emozioni senza limiti.

Microsoft e Asus hanno presentato due nuove console portatili della linea ROG Xbox Ally: esperienza Windows con un'interfaccia Xbox a schermo intero.

