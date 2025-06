Ecco la giunta Salis la sindaca | Più donne che nelle altre grandi città

Presentata la giunta comunale di Genova. A guidarla la sindaca Silvia Salis. Sono 11, di cui sei donne e cinque uomini. "Questa è la giunta con più donne d'Italia nelle grandi città", ha detto Salis durante la presentazione. Il primo consiglio comunale si terrà mercoledì 18 giugno alle 15. Tra. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Ecco la giunta Salis, la sindaca: "Più donne che nelle altre grandi città"

