Ecco la cucina di comunità al centro sociale di Bibbiena Stazione

Centro Sociale di Bibbiena Stazione, un punto di riferimento per il benessere e la coesione locale. Questa cucina professionale, dotata di strutture moderne e sicure, rappresenta un investimento importante per rafforzare il senso di comunità e offrire servizi di qualità a tutti i residenti. Sabato pomeriggio, con una festa coinvolgente che ha visto protagonisti cittadini, amministratori e volontari, è stata inaugurata ufficialmente questa nuova iniziativa, simbolo di solidarietà e futuro condiviso.

