Ecco il motivo del litigio tra Belen e Cecilia Rodriguez intanto è guerra anche in affari | famiglia distrutta

Da inseparabili a estranee nel giro di pochi mesi. Il rapporto tra Belen e Cecilia Rodriguez si è incrinato a tal punto da sembrare irrecuperabile. Un tempo complici sul lavoro e nella vita, oggi le due sorelle argentine non si parlano più e si evitano con cura. A far esplodere la frattura – secondo quanto raccontato da Gabriele Parpiglia – sarebbero state incomprensioni personali, gelosie mai sopite e anche il ruolo non secondario di Ignazio Moser, compagno di Cecilia, che avrebbe avuto un peso non indifferente nel logoramento del legame. In mezzo, una famiglia che assiste impotente a una divisione dolorosa, cercando solo di non schierarsi.