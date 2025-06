Ecco chi sarà il vice di Chivu | il ritorno dell’ex nerazzurro

L'Inter si prepara a una nuova avventura sotto la guida di Cristian Chivu, e ora svela il suo team di supporter. A fianco del nuovo allenatore, ci sarà Giovanni Martusciello, il vice che porta con sé un bagaglio di esperienza e un forte legame con l'ambiente nerazzurro. Con questa scelta, la società punta a consolidare lo staff tecnico e a scrivere un capitolo entusiasmante della propria storia.

L’Inter ha completato lo staff tecnico in vista della nuova stagione con Cristian Chivu alla guida. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il ruolo di vice allenatore sarà affidato a Giovanni Martusciello, tecnico di grande esperienza e profilo già noto in casa nerazzurra. Martusciello, 53 anni, era sotto contratto con la Salernitana fino al 2026, ma ha scelto di non seguire Maurizio Sarri – con cui ha condiviso un lungo percorso da vice – nel ritorno alla Lazio. Per lui si tratta di un ritorno ad Appiano Gentile: nel 2017 aveva fatto parte dello staff di Luciano Spalletti all’Inter, prima di ritrovare Sarri alla Juventus. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

In questa notizia si parla di: Vice Ritorno Sarà Chivu

Chivu Inter, scelto il vice allenatore! Anche per lui sarà un ritorno in nerazzurro: ecco di chi si tratta - Cristian Chivu si prepara a vivere un nuovo entusiasmante capitolo con l'Inter, questa volta in veste di vice allenatore.

Inizierà domani l'era di Chivu sulla panchina nerazzurra, Giovanni Martusciello sarà il Vice Accompagnerà il tecnico da subito alla Pinetina e mercoledì partirà destinazione California per il Mondiale #Inter #Martusciello Partecipa alla discussione

Pazienza, coraggio e competenza La presenza di Cecchi un Plus Il mercato sarà lunghissimo, la coppa del mondo potrebbe deprimere come esaltare In molti con la memoria corta, in molti sperano nella tabula rasa ma in pochi hanno la lucidità di contestualiz Partecipa alla discussione