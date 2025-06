Eboli piange Ivan La Monica | oggi i funerali tutti stretti attorno alla mamma

Oggi, Eboli si stringe attorno al dolore di una comunità sconvolta dalla perdita di Ivan La Monica, il giovane di 30 anni tragicamente scomparso in un incidente stradale. Alle ore 17, nel piazzale della chiesa di San Vito al Sele a Santa Cecilia, si terranno i funerali, un momento di commozione e ricordo per onorare la sua memoria e sostenere la famiglia in questo momento difficile.

Saranno celebrati oggi, alle ore 17, nel piazzale della parrocchia della chiesa di San Vito al Sele, nella frazione di Santa Cecilia ad Eboli, i funerali di Ivan La Monica, il 30enne rimasto ucciso in un tragico incidente stradale in moto verificatosi, alle prime luci dell’alba di ieri, lungo la. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Eboli piange Ivan La Monica: oggi i funerali, tutti stretti attorno alla mamma

In questa notizia si parla di: Eboli Ivan Monica Funerali

Morto in un incidente Ivan La Monica, stava andando a un motoraduno a Maratea - Avrebbe compito 30 anni il prossimo 24 giugno Ivan La Monica, il centauro di Eboli morto all’alba di oggi a seguito di un tragico schianto contro un guardrail all’altezza dello ... Leggi su msn.com

Chi era Ivan La Monica, incidente fatale per il ragazzo: stava andando a un motoraduno nazionale - Ma Ivan La Monica, 30 anni da compiere tra due settimane, a quell'evento non ci è mai ... Leggi su ilmattino.it

Muore a 30 anni il giovane Ivan La Monica: Cilento in lutto per l'ennesima vittima della strada - All'alba di oggi, domenica 8 giugno, un terribile incidente ha spezzato la vita di Ivan La Monica, giovane di 30 anni o ... Leggi su ilvescovado.it