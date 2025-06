EasyJet aumenta le rotte | Milano Malpensa con tre milioni di posti ma è Linate a segnare la crescita più importante

EasyJet amplia il suo raggio d'azione dalla Lombardia, con un incremento di oltre 7 milioni di posti disponibili per l'inverno, segnando un +10% rispetto all'anno scorso. Milano Malpensa si conferma nodo strategico, con più di 3 milioni di posti, ma a sorprendere è la crescita significativa di Linate, che registra un +25%. Questa espansione rende il network ancora più competitivo, offrendo ai viaggiatori nuove opportunità e connessioni. La stagione invernale si preannuncia più accessibile e dinamica che mai.

