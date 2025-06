E' tempo d' estate | arriva l’anticiclone subtropicale nel weekend attese punte fino a 33 gradi

E con l’arrivo dell’anticiclone subtropicale, l’estate si fa sentire anche sulla Provincia di Rimini: giornate soleggiate e temperature in aumento, con punte fino a 33 gradi nel weekend. Lorenzo Badellino di 3bmeto ci aggiorna sulla situazione, sottolineando come questa ondata di caldo garantisca stabilità e relax, perfetta per godersi al massimo le meritate vacanze o una passeggiata all’aperto.

L'anticiclone subtropicale rimarrà ben saldo sull'Europa centro-meridionale nel corso della settimana, favorendo condizioni di tempo stabile anche sulla Provincia di Rimini. A fare il punto sulla situazione meteo è l'esperto Lorenzo Badellino di 3bmeto. "Ci attendono giornate soleggiate, con.

