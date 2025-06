È partito lo scrutinio | così i risultati per il quesito 1 scheda verde

Alle ore 16.30, sono stati resi noti i risultati ufficiali dello scrutinio sulla scheda verde, primo quesito che ha affrontato l’abrogazione della disciplina sui licenziamenti nel contratto a tutele crescenti, una riforma portata avanti dall’ex premier di Italia Viva. Questi dati rappresentano un momento cruciale nella consultazione elettorale, poiché riflettono le opinioni dei cittadini su una delle questioni più dibattute degli ultimi anni. Ecco cosa emerge dai numeri finali.

Ore 16.30 - Ecco i risultati definitivi dello spoglio elettorale riguardanti la scheda verde, primo quesito che puntava all’abrogazione della disciplina sui licenziamenti nel contratto a tutele crescenti, introdotto dal leader di Italia viva quando era premier. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - È partito lo scrutinio: così i risultati per il quesito 1, scheda verde

In questa notizia si parla di: Risultati Quesito Scheda Verde

