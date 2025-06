È morto lo scrittore Frederick Forsyth autore de Il giorno dello sciacallo

Con la sua penna acuta e avventurosa, Frederick Forsyth ha conquistato milioni di lettori con capolavori come "Il giorno dello sciacallo". La sua morte, avvenuta a 86 anni, rappresenta una perdita enorme per il mondo della letteratura di spionaggio. Ex pilota, giornalista e collaboratore dei servizi segreti britannici, Forsyth ha saputo intrecciare realtà e finzione in storie indimenticabili. La sua eredità continuerà a vivere nelle pagine dei suoi romanzi e nei cuori dei fan.

È morto a 86 anni Frederick Forsyth, uno dei più celebri autori britannici di romanzi di spionaggio. La notizia della sua morte è stata resa nota dalla sua agenzia letteraria, Curtis Brown. Ex pilota della Royal Air Force, ex giornalista della Bbc e collaboratore dei servizi segreti britannici, Forsyth ha saputo trasformare le sue esperienze reali in romanzi di successo. Lo scrittore cominciò a collaborare con l’MI6 nel 1969, durante un reportage in Nigeria sulla guerra civile. L’esperienza sul campo, unita alla conoscenza di più lingue e a una scrupolosa ricerca dei dettagli, lo aiutarono a scrivere libri particolarmente realistici. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - È morto lo scrittore Frederick Forsyth, autore de “Il giorno dello sciacallo”

