È morto Frederick Forsyth maestro del thriller mondiale

Se ne va un’icona dei grandi thriller mondiali: Frederick Forsyth. Maestro indiscusso del genere, ha saputo coniugare suspense e realismo, lasciando un’impronta indelebile nella letteratura contemporanea. Con oltre 75 milioni di copie vendute e una carriera che ha attraversato cinque decenni, Forsyth ha rivoluzionato il mondo della narrativa thriller. La sua scomparsa rappresenta una perdita enorme per tutti gli appassionati di suspense e intrighi internazionali. La sua eredità rimarrà viva nei cuori di lettori e scrittori.

Frederick Forsyth è morto all’età di 86 anni. Lo ha annunciato il suo agente Jonathan Lloyd: “Siamo in lutto per la scomparsa di uno dei più grandi scrittori di thriller del mondo”. L’autore britannico, che con i suoi romanzi ha ridefinito il genere spionistico e politico, si è spento lasciando un vuoto profondo nella letteratura contemporanea. Con oltre 75 milioni di copie vendute e una carriera che ha attraversato cinque decenni, Forsyth è stato uno degli scrittori più influenti del nostro tempo. Il giorno dello sciacallo: il thriller che cambiò tutto. Il suo esordio nel 1971 con Il giorno dello sciacallo fu un successo clamoroso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - È morto Frederick Forsyth, maestro del thriller mondiale

