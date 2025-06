E' morto Frederick Forsyth la spia che diventò scrittore | il Giorno dello Sciacallo e Dossier Odessa fra i suoi bestseller

Se n’è andato a 86 anni Frederick Forsyth, il maestro della narrativa d’azione e spionaggio, autore di capolavori come "Il giorno dello sciacallo" e "Dossier Odessa". Pilota, reporter e spia sotto copertura, ha vissuto un’esistenza ricca di avventure che ha saputo trasformare in romanzi bestseller amati in tutto il mondo. La sua morte rappresenta una perdita enorme per la letteratura e il mondo del brivido. Una vita confluita in pagine indimenticabili, lasciando un’eredità che continuerà a ispirare generazioni.

Pilota-ragazzino della Raf, poi reporter, spia sotto copertura per conto dei servizi segreti di Sua Maestà e infine scrittore di bestseller pubblicati in oltre 70 milioni di copie in tutto il pianeta. È stata senza dubbio una vita avventurosa quella di Frederick Forsyth, morto oggi a 86 anni dopo «una breve malattia» nella sua residenza inglese, circondato dalla famiglia: una vita confluita. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - E' morto Frederick Forsyth, la spia che diventò scrittore: il Giorno dello Sciacallo e Dossier Odessa fra i suoi bestseller

