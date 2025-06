È morta così | atroce Giallo di Villa Pamphili terribile scoperta sulla neonata di 6 mesi

Nel cuore pulsante di Roma, un orrore scuote Villa Pamphili: il ritrovamento di una donna e di una neonata di soli 6 mesi. Un caso che ha sconvolto la città , aprendo un’indagine intricata e delicata, sotto l’occhio vigile della Procura e della Squadra Mobile. La tragica scena e i dettagli inquietanti sollevano interrogativi che solo il tempo potrà chiarire, mentre il mistero si infittisce giorno dopo giorno...

Nel cuore di Roma, tra i vialetti alberati e le siepi rigogliose di Villa Pamphili, si consuma un mistero che giorno dopo giorno assume contorni sempre piĂą inquietanti. La tragica scoperta dei corpi di una donna e di una neonata ha dato il via a un’indagine complessa e delicata, che si sta evolvendo sotto la guida della Procura e con il massimo impegno della Squadra Mobile. I due corpi sono stati rinvenuti in condizioni drammatiche: la piccola era adagiata a terra, seminascosta tra la vegetazione, mentre la donna giaceva all’interno di un sacco nero a pochi metri di distanza. >> “Un disastro assoluto”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: Villa Pamphili Scoperta Neonata

Per la terza volta in un mese Villa Pamphili chiusa per un vertice con Meloni - Villa Pamphili, uno dei polmoni verdi di Roma, chiude nuovamente per un vertice con Giorgia Meloni, suscitando polemiche.

A Roma una neonata di circa 6 mesi è stata trovata morta tra i rovi di Villa Pamphili. La scoperta shock nel pomeriggio di sabato.Alcuni passanti hanno notato il corpicino tra i cespugli. Rinvenuti segni di trauma al braccio e alla mano destra. Indagano polizia e Partecipa alla discussione

Tragedia a Villa Pamphili: donna e neonata senza vita, cosa dice l’autopsia - A Villa Pamphili trovati i corpi di una donna e una neonata: la Procura ipotizza un duplice omicidio. Leggi su notizie.it

Villa Pamphili, mamma e figlia morte: «La neonata forse strangolata». Analisi sui tatuaggi della donna - Questa mattina vertice in Procura a Roma tra il procuratore aggiunto Giuseppe Cascini, il sostituto Antonio Verdi e i vertici ... Leggi su msn.com

Tragedie in Villa Pamphili: vrouw en pasgeborene dood, wat de autopsie zegt - A Villa Pamphili trovati i corpi di una donna e una neonata: la Procura ipotizza un duplice omicidio. Leggi su notizie.it