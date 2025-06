È molto sofferente le condizioni di McTominay dopo il match della Scozia

Le condizioni di Scott McTominay preoccupano profondamente il Napoli e i suoi tifosi. Dopo un infortunio durante la partita della Scozia contro l'Islanda, il centrocampista ha lasciato il campo in condizioni molto serie. Le parole del ct scozzese alimentano l'ansia sul suo recupero, considerando il ruolo chiave di McTominay nella squadra partenopea. La speranza è che si possa presto conoscere notizie rassicuranti, per tornare a vedere il suo sorriso in campo e riprendere il cammino verso il titolo.

Le parole del ct scozzese preoccupano il Napoli, gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di McTominay. Le condizioni di salute di Scott McTominay s tanno tenendo col fiato sospeso il Napoli e tutto l'ambiente partenopeo. Il centrocampista scozzese, protagonista della cavalcata scudetto del Napoli, ha rimediato un infortunio nel corso dell'ultima uscita della Nazionale scozzese contro l'Islanda. A quanto pare il McTominay ha lasciato il campo zoppicante e fortemente dolorante, al punto da avere difficoltà ad allenarsi nei giorni successivi alla gara, disputata venerdì. La notizia di ieri, che riportava l'abbandono del ritiro da parte del centrocampista del Napoli, ha preoccupato ancor di più tutti.

