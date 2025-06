È il cinquantaduenne Marco Mattei la vittima nel Cremonese

Un incidente drammatico ha sconvolto il Cremonese: Marco Mattei, cinquantaduenne di Borgo San Giacomo, ha perso la vita in un tragico scontro frontale sulla strada tra Gallignano e Fontanella. Mentre tornava verso casa a bordo della sua Fiat 500, si è trovato faccia a faccia con una Mercedes guidata da un giovane bergamasco. La violenza dello schianto ha lasciato tutti senza parole, evidenziando quanto siano fragili le nostre vite sulle strade.

È Marco Mattei, cinquantaduenne di Borgo San Giacomo, in provincia di Brescia, la vittima del tragico incidente avvenuto sabato poco prima delle 17.30 sulla via che da Gallignano di Soncino va a Fontanella. Mattei (nella foto) stava andando verso Fontanella a bordo della sua Fiat Cinquecento quando si è scontrato con una Mercedes Classe A su cui viaggiava un ventinovenne bergamasco che proveniva dalla direzione opposta. L'impatto tra le due auto – causato dall'invasione della corsia opposta da parte di una delle due, come i rilievi di legge dimostreranno – è stato tremendo. Dopo lo scontro la Cinquecento è uscita di strada, infilandosi in un fosso e andando a sbattere violentemente contro la spalla dello stesso.