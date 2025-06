Durante la Messa di Pentecoste Papa Leone XIV invita a respingere pregiudizi e chiusure Serve una società inclusiva libera da violenza e discriminazioni

Durante la messa di Pentecoste, Papa Leone XIV lancia un appello forte e vibrante affinché respingiamo pregiudizi e chiusure, invitando a costruire una società inclusiva, libera da violenza e discriminazioni. Con parole commoventi, ci ricorda che “dove c’è amore, non c’è spazio per i pregiudizi”, sottolineando l’urgenza di abbandonare mentalità escludenti che alimentano nazionalismi e divisioni. Questo discorso segna un momento di riflessione e speranza nel cuore della Chiesa e del mondo.

P apa Leone XIV esorta i fedeli a rifiutare una «mentalità escludente» che, a suo dire, ha portato al nazionalismo in tutto il mondo, durante la messa domenicale di Pentecoste in Piazza San Pietro. «Dove c'è amore, non c'è spazio per i pregiudizi, per le zone di sicurezza che ci separano dal prossimo, per la mentalità escludente che, tragicamente, vediamo ora emergere anche nei nazionalismi politici». Il discorso segna un mese dall'elezione di Robert Francis Prevost, nato a Chicago.