Duplice mistero a Villa Pamphili | la bimba strangolata madre e figlia vivevano nel parco

Un mistero avvolge Villa Pamphili, dove un inquietante duplice omicidio scuote Roma e porta alla luce una realtà nascosta tra le mura del parco. Sabato pomeriggio, due vite spezzate: una madre e la sua neonata di sei mesi, trovate in un raccapricciante scenario di decomposizione e mistero. La scoperta dei tatuaggi sulla donna suscita interrogativi e apre un'indagine che promette di svelare segreti sepolti nel cuore della città eterna.

Analisi sui tatuaggi della donna. Un caso che scuote Roma e accende i riflettori su una realtà nascosta e dimenticata. Sabato pomeriggio, all'interno del parco di Villa Pamphili, due corpi senza vita: quello di una donna, in avanzato stato di decomposizione, e quello di una neonata di sei mesi. Gli inquirenti indagano per duplice omicidio. I ritrovamenti. La piccola è stata trovata a circa 200 metri dalla donna, presumibilmente la madre, nei pressi dell'ingresso di via Leone XIII. Secondo le prime risultanze dell'autopsia, l a bambina potrebbe essere stata soffocata – forse strangolata – e il decesso sarebbe avvenuto meno di 24 ore prima del ritrovamento.

