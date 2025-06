Due vite spezzate | Una madre eccezionale Stava andando al lavoro

La tragica perdita di Maria Vittoria Fiozzi ha sconvolto Cavezzo, lasciando un vuoto incolmabile nelle vite di chi la conosceva. Una donna meravigliosa, madre eccezionale e amica preziosa, se ne va troppo presto, portando con sé un dolore difficile da contenere. La sua scomparsa ci ricorda quanto fragile sia il dono della vita e quanto preziosi siano i momenti condivisi. La sua memoria resterà eterna nei cuori di tutti coloro che l’hanno amata.

"Nostra figlia era meravigliosa, brava, ed era una madre eccezionale. Siamo devastati dal dolore". Maria Angela Pinca parla con il cuore in mano ricordando la figlia, Maria Vittoria Fiozzi, 46 anni, di Cavezzo, che ha perso la vita sabato in un tragico incidente stradale. Erano circa le 19 quando, a bordo della sua Peugeot, mentre percorreva la provinciale Motta, all’altezza di stradello Ascari davanti alla vecchia scuola di Cortile, in direzione Carpi, ha perso il controllo della macchina che sarebbe volata fuori strada, finendo nel fossato adiacente e andando ad impattare contro il muretto di cemento del ponticello: un urto che è stato fatale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it