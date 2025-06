Due tir contromano in autostrada video choc

Un episodio incredibile e pericoloso che ha lasciato senza parole gli automobilisti dell’A23: due tir contromano, tra manovre azzardate e paura, hanno rischiato di scatenare una tragedia. La loro folle corsa ha generato panico tra chi percorreva l’autostrada, mettendo in evidenza la gravità di comportamenti imprudenti alla guida. Un episodio che ci ricorda quanto sia fondamentale rispettare le regole per garantire la sicurezza di tutti.

Roma, 9 giugno 2025 – Hanno imboccato contromano lo svincolo d ’uscita autostradale di Tarvisio, sull’A23, per poi riprendere, con una serie di manovre azzardate, il corretto senso di marcia. Panico tra gli automobilisti che venerdì scorso, mentre viaggiavano sull’A23, si sono trovati di fronte i due mezzi pesanti. I due tir, che percorrevano l’ autostrada in direzione Udine, per motivi in corso di accertamento, hanno effettuato una serie di manovre vietate mettendo a repentaglio la sicurezza dei numerosi veicoli in transito. Le segnalazioni degli automobilisti e gli allarmi dei sensori di sicurezza ubicati lungo la rete autostradale hanno permesso al centro operativo della polizia stradale di Udine di intervenire tempestivamente e rintracciare, tramite il sistema di videosorveglianza presente in sala operativa, i due mezzi pesanti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Due tir contromano in autostrada, video choc

