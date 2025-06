Due tir contromano in autostrada immagini spaventose | cos’è successo VIDEO

Due tir contromano in autostrada, immagini che lasciano senza fiato e ci ricordano quanto sia fondamentale la prudenza alla guida. Un istante di disattenzione può trasformare una normale giornata in una scena da incubo sulla carreggiata. Questi drammatici episodi, avvenuti sull'autostrada A23, evidenziano l’importanza di rispettare le regole per garantire la sicurezza di tutti. La vicenda ci invita a riflettere sul valore della vigilanza nel traffico quotidiano.

Due tir contromano in autostrada, immagini spaventose: cos'è successo – Una frazione di secondo, la scelta sbagliata e la carreggiata si trasforma in una roulette russa. È quanto accaduto all'alba di venerdì sull'autostrada A23, tratto alpino che collega l'Austria al Friuli-Venezia Giulia, quando due autotreni con targa straniera hanno imboccato in senso contrario lo svincolo d'uscita di Tarvisio. Non un semplice errore di distrazione: i mezzi, lanciati verso Udine, si sono trovati di colpo contromano su un tratto dove, già a quell'ora, scorreva un flusso costante di vetture dirette verso le località di mare e i primi rifugi di montagna.

