Due serate con due registi per parlare di montagna ed ambiente

Preparati a un viaggio tra montagna e ambiente con due serate imperdibili al Cinema Esperia. Martedì 10 e mercoledì 11 giugno, con la partecipazione di registi veneti, scoprirai storie che riflettono le sfide e le bellezze del nostro territorio. Martedì alle 21:00, il regista padovano Marco Segato sarà presente per presentare il suo film "MAR", un’opportunità unica per approfondire tematiche ambientali e culturali. Non mancare!

Il Cinema Esperia propone questa settimana, martedì 10 e mercoledì 11 giugno, due film realizzati in Veneto e strettamente legati alla conoscenza ed ai problemi del nostro territorio. MARTEDì 10 giugno alle 21:00 - il regista padovano MARCO SEGATO sarà presente alla proiezione del suo film MAR. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Due serate con due registi per parlare di montagna ed ambiente

In questa notizia si parla di: Serate Registi Parlare Montagna

“Apuane Letterarie“ Le serate sulla montagna - Gli incontri sono stati organizzati dalla sezione Cai pietrasantina e prevedono un vasto programma con ... Leggi su lanazione.it