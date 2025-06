Due murales al rione Vittoria pro-inclusione

Il rione Vittoria è sempre più il quartiere dei murales. Gli ultimi lavori sono stati inaugurati sabato sera lungo i muri della parrocchia di via Monte San Michele, dove già lo scorso anno era nato il murale della pace. A firmare le nuove opere, dedicate all’ inclusione, sono stati gli alunni di terza del liceo artistico Caravaggio e insieme all’artista Boris Veliz con il coordinamento professionale della professoressa Rossana Giliberti e del professor Giuseppe Ritondale. L’iniziativa anche in questo caso è stata promossa dall’ associazione Vivivittoria, nata e attiva nel quartiere periferico che fa da cerniera con Milano, e dalla parrocchia Santissimi Redentore e san Francesco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Due murales al rione Vittoria pro-inclusione

In questa notizia si parla di: Murales Rione Vittoria Inclusione

