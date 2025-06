Due mesi di lavori in via Massarenti | cosa cambia per traffico e bus

Dal 23 giugno e fino a fine agosto, via Massarenti si trasforma: lavori in corso tra via del Parco e via Rimesse coinvolgono strada e marciapiedi, con impatti sul traffico e sui mezzi pubblici. Questa seconda fase dei lavori, estesa su quasi 3 km, segna un importante intervento di riqualificazione iniziato l’estate scorsa. Ecco cosa cambierà nel quotidiano dei cittadini e come muoversi durante i cantieri.

