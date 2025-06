Due anni di polemiche litigi e musi lunghi | Spalletti in Nazionale come nei club

Dopo due anni di polemiche, litigi e musi lunghi, Spalletti lascia la guida della Nazionale, portando con sé un bagaglio di esperienze difficili. Già abituato a sfide simili in club come Roma, Inter e Napoli, l’ormai ex ct si congeda senza clamori, ammettendo le proprie colpe e evitando illazioni di tradimento. La sua carriera si conclude con un messaggio di umiltà, lasciando spazio a nuove opportunità e riflessioni sul suo percorso.

L'ormai ex ct aveva già vissuto situazioni simili con Roma, Inter e Napoli. E anche se in Nazionale ha chiuso facendo mea culpa ed evitando di dire che si è sentito tradito.

