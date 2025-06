Dua Lipa si ferma a parlare con una ex gieffina | il video del curioso fuoriprogramma

Durante il suo memorabile concerto agli I Days di Milano, Dua Lipa ha dimostrato che l’arte si mescola alla spontaneità, sorprendendo i presenti con un fuori programma inaspettato: una chiacchierata con una ex gieffina. Un momento autentico e coinvolgente che ha rafforzato il legame tra la star e il suo pubblico, rendendo quella serata ancora più speciale. La musica e le emozioni si fondono in un’esperienza unica da ricordare.

Il concerto di Dua Lipa, sul palco degli I Days a Milano per l'unica data del suo Radical Optimism Tour del 7 giugno, ha mandato in visibilio un pubblico di oltre 70mila persone, scatenate per un evento che ha confermato il talento della popstar, ma anche il suo desiderio di contatto con i fan. . 🔗 Leggi su Today.it