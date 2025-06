Ds Juventus è il momento della scelta | Massara in pole le alternative e gli ultimi nodi per il capo scout Bezhani

La Juventus si prepara a fare la mossa decisiva per rinforzare il proprio organigramma, puntando a scegliere il nuovo direttore sportivo tra le candidature più autorevoli. Massara in pole position, ma le alternative non mancano e gli ultimi dettagli da definire sono cruciali per sbloccare questa operazione strategica. È il momento di chiudere i nodi ancora irrisolti per portare avanti un progetto ambizioso e tornare a dominarla.

Ora per la Juventus è il momento di riempire un posto chiave in organigramma: quello del direttore sportivo. Nonostante nelle passate settimane. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: Juventus Momento Scelta Massara

Juventus Women, tre coppe arrivano al Museum. Ferrero: «Altro momento storico», Braghin: «In questi trofei c’è il passato, il presente e il futuro». Il comunicato ufficiale - Juventus Women celebrano un altro storico traguardo: tre nuove coppe si aggiungono al Museo Juventus, simbolo di passato, presente e futuro.

Ds Juventus, è il momento della scelta: Massara in pole, le alternative e gli ultimi nodi per il capo scout Bezhani - Ora per la Juventus è il momento di riempire un posto chiave in organigramma: quello del direttore sportivo. Leggi su msn.com

Frederic Massara nuovo DS Juventus/ I bianconeri hanno deciso: a breve l’annuncio ufficiale? (5 giugno 2025) - Frederic Massara sarà il nuovo DS Juventus: i bianconeri sembrano aver preso la loro decisione circa il nuovo Direttore Sportivo. Leggi su ilsussidiario.net

Juventus, Balzarini: ‘Massara sta scalando posizioni per i bianconeri’ - Quella di Balzarini è un’indicazione chiara: Frederic Massara sembra essere in pole position per assumere il ruolo di DS, forte della sua esperienza al Milan e del suo profilo coerente con il nuovo ... Leggi su it.blastingnews.com