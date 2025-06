Droni e scanner | blitz dei carabinieri del Ris nella villetta di Garlasco

Le indagini sul caso di Chiara Poggi si riaccendono con un’azione senza precedenti: i Carabinieri del RIS stanno utilizzando droni e scanner nella villetta di Garlasco, per rivelare nuovi dettagli e approfondimenti. Questa strategia all’avanguardia dimostra come le tecnologie moderne possano fare la differenza in casi irrisolti da anni. La curiosità cresce: quale verità emergerà da questa operazione innovativa?

AGI - Il Ris dei Carabinieri si trova nella villetta di via Pascoli a Garlasco, dove il 13 agosto 2007 venne uccisa Chiara Poggi. Le nuove attività investigative. La notizia è stata rilanciata dai social del TG1, nei quali si spiega che il RIS sta svolgendo attività con scanner e droni. . 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Droni e scanner: blitz dei carabinieri del Ris nella villetta di Garlasco

