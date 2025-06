Droga e 11mila euro in contanti 16enne davanti al giudice minorile

Un giovane di soli 16 anni si trova davanti al giudice minorile con un carico pesante: droga e 11mila euro in contanti. La sua vicenda, che mette in luce le delicate sfide della giustizia minorile, si avvia a un nuovo capitolo il prossimo 14 maggio, quando si deciderà se procedere con il rito abbreviato. Un caso che solleva interrogativi sulla prevenzione e sul ruolo delle famiglie e della scuola.

Farà richiesta di poter essere giudicato con il rito abbreviato davanti ai giudici del Tribunale dei Minori di Venezia il sedicenne arrestato dai carabinieri il 24 aprile scorso per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'udienza del processo in immediato sarà il prossimo 14. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Droga e 11mila euro in contanti, 16enne davanti al giudice minorile

