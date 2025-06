Drammatico incidente stradale per un tir che perde il controllo e finisce sopra il guard rail Ferito gravemente il camionista E’ successo lungo la A1 presso Cassino

Un incidente drammatico scuote l'autostrada A1 vicino Cassino: un tir, improvvisamente fuori controllo, sfonda il guardrail e si schianta sulla corsia opposta, lasciando il camionista gravemente ferito. La scena, ancora sotto shock, mette in evidenza la pericolositĂ di queste tragedie su strada. Per rimanere aggiornati sugli sviluppi e scoprire come si stanno mobilitando i soccorsi, ABBONATEVI A DAYITALIANEWS.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Nel pomeriggio di ieri, lungo la corsia nord dell’autostrada A1, nei pressi del casello di Cassino, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un mezzo pesante. Il tir, diretto verso Roma, ha improvvisamente perso il controllo per cause ancora in fase di accertamento. Dopo una serie di manovre incontrollate, il veicolo ha sfondato il guardrail centrale e ha saltato la carreggiata, finendo nella corsia sud. I soccorsi e le operazioni di recupero. Il conducente del mezzo pesante, rimasto gravemente ferito, è stato prontamente soccorso dal personale del 118, che lo ha trasportato in ospedale. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Drammatico incidente stradale per un tir, che perde il controllo e finisce sopra il guard rail. Ferito gravemente il camionista. E’ successo lungo la A1 presso Cassino

Incidente Stradale

