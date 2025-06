Drammatico incidente durante un bagno in mare | scagliato contro gli scogli un uomo va in arresto cardiaco mentre è in acqua col fratello Salvato a San Felice Circeo

Una domenica di relax trasformata in tragedia: a San Felice Circeo, due fratelli sono stati coinvolti in un incidente in mare che ha messo a dura prova il coraggio e la prontezza di soccorso. Tra salvataggi eroici e momenti di paura, l’intervento tempestivo dei bagnini ha evitato conseguenze ancora più drammatiche, dimostrando quanto la sicurezza in acqua sia fondamentale. Continua a leggere per scoprire come si è conclusa questa drammatica giornata.

Si erano concessi una tranquilla domenica al mare, in questi caldissimi primi giorni di giugno, ma le condizioni del mare hanno rischiato di causare una tragedia. E' successo a San Felice Circeo dove due fratelli, originari di Paliano (provincia di Frosinone), hanno subito un grave incidente ieri pomeriggio, domenica 8 giugno 2025. La dinamica dell'incidente. I due uomini, impegnati in un bagno nelle acque antistanti gli stabilimenti balneari "La Caletta" e "Isola Verde", sono stati improvvisamente sorpresi da una forte corrente marina che li ha trascinati al largo. In pochi attimi, sono stati scaraventati contro le scogliere vicine.

Drammatico incidente durante un bagno in mare: scagliato contro gli scogli, un uomo va in arresto cardiaco. Salvato a San Felice Circeo - Un pomeriggio di relax si è improvvisamente trasformato in un dramma al mare di San Felice Circeo. Due fratelli, in vacanza da Paliano, sono stati scaraventati contro gli scogli da onde impetuose, e uno di loro ha subito un arresto cardiaco.

