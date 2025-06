Dramma a Sant’Eusanio | cosa ha causato lo schianto mortale del 90enne

Una tragica mattinata di dolore a Sant’Eusanio del Sangro, dove un incidente fatale sulla statale 84 ha strappato la vita a un uomo di 90 anni. Cosa ha scatenato questa tragedia? La dinamica dello schianto e le cause che hanno portato a perdere il controllo dell’auto sono ancora in fase di indagine, ma il ricordo di questa perdita lascia un vuoto difficile da colmare.

Chieti - Una tragica mattinata sulla statale 84: un anziano perde il controllo, travolge un furgone e si schianta contro un muro, provocando un lutto profondo. Nella mattinata dell’9 giugno, un tragico incidente ha spezzato la vita di un uomo di 90 anni a Sant’Eusanio del Sangro, lungo la strada statale 84. Secondo quanto ricostruito, la sua utilitaria ha impattato contro un furgone prima di terminare la corsa contro un muro perimetrale di un edificio, senza lasciare scampo alla vittima, deceduta sul colpo. Il sinistro si è verificato in territorio comunale, in località Santa Lucia, con dinamiche ancora al vaglio delle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Dramma a Sant’Eusanio: cosa ha causato lo schianto mortale del 90enne

