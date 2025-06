Dramma a Ostiglia trovato un uomo morto in gelateria

Una tragedia scuote Ostiglia: questa mattina, in una gelateria di via XX Settembre, è stato trovato il corpo senza vita del titolare, un uomo di 45 anni originario del Brasile. La scena drammatica solleva ancora più domande sulla piaga della dipendenza e le sue conseguenze. Le autorità stanno indagando sulle cause, ma il dolore e la rabbia della comunità sono palpabili. Un triste promemoria dell’urgenza di affrontare con fermezza questo problema.

Ostiglia (Mantova), 9 giugno 2025 – Dramma della dipendenza, oggi a Ostiglia in provincia di Mantova. Questa mattina alle 10 all’interno di una gelateria di via XX Settembre, veniva rinvenuto il cadavere del titolare, un 45enne di Borgo Mantovano. Il decesso risalirebbe a ieri sera e sembrerebbe causato da una overdose di sostanze stupefacenti. La vittima era originaria del Brasile. Sul posto i Carabinieri della Stazione di Ostiglia e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Gonzaga. La salma è stata trasferita presso l’obitorio dell’ospedale di Mantova, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria (esame esterno e poi si valuterà se effettuare l’autopsia). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Dramma a Ostiglia, trovato un uomo morto in gelateria

