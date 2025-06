Dragon Trainer | la recensione – abbiamo il live-action perfetto?

Se pensavate che i draghi fossero solo un personaggio dei sogni, preparatevi a cambiare idea. Dragon Trainer torna sul grande schermo con un live action capace di conquistare il cuore di grandi e piccini, portando in vita l’epica avventura di Hiccup e Sdentato come mai prima d’ora. Dean DeBlois dimostra ancora una volta di essere un maestro nel suo mestiere, regalando un’esperienza cinematografica che resterà impressa a lungo.

Dean DeBlois sul tetto del mondo! Nello stesso periodo in cui il nuovo remake di Lilo & Stitch è al cinema, un’altra creatura del regista canadese prende vita nel suo primo capitolo live-action. A distanza di sei anni dal termine della trilogia su Hiccup e Sdentato, Dragon Trainer torna al cinema con una nuova veste in carne e ossa. Il vichingo della Dreamworks si anima grazie al volto di Mason Thames (The Black Phone), protagonista assieme a un cast di grandi nomi come Gerard Butler, Nick Frost e Nico Parker. Come dicevamo prima, dietro la macchina da presa torna Dean DeBlois, il regista della trilogia originale nonchè autore del primo Lilo & Stitch del 2002, uno che con i mostriciattoli teneri ma letali diciamocelo. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Dragon Trainer: la recensione – abbiamo il live-action perfetto?

