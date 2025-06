Dragon Trainer | la clip esclusiva del reboot live-action al cinema dal 13 giugno

Preparati a vivere un emozionante ritorno nel mondo di Dragon Trainer: il reboot live-action, diretto da Dean DeBlois, arriverà al cinema il 13 giugno. La clip esclusiva svela il profondo legame tra Hiccup e Sdentato, un momento che cattura l’essenza della saga. Non perdere questa avventura epica che riporterà sul grande schermo l’amicizia e il coraggio dei nostri eroi, pronta a conquistare il cuore di vecchi e nuovi fan.

Una delle scene chiave del legame tra Hiccup e Sdentato nella clip esclusiva che anticipa l'arrivo al cinema del reboot live-action di Dean DebBlois. Arriverà al cinema il 13 giugno una delle pellicole più hot del momento. Co-scritto e diretto da Dean DeBlois, regista della saga animata, il reboot live-action di Dragon Trainer tornerà a intrattenere il pubblico con le avventure dell'insicuro vichingo Hiccup (Mason Thames) e del suo amico drago Sdentato. La relazione tra i due simpatici viene anticipata in una clip esclusiva svelata quest'oggi da Movieplayer.it in cui Hiccup distrae Sdentato col cibo mentre applica una protesi che sostituisca la mezza parte di coda mancante per permettergli di volare come tutti gli altri draghi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Dragon Trainer: la clip esclusiva del reboot live-action, al cinema dal 13 giugno

