Dove vedere in tv Italia-Romania Europei U21 2025 | orario programma streaming

Scopri dove seguire in TV, streaming e gli orari del match Italia-Romania Under 21, il primo capitolo degli Europei 2025. La nostra Nazionale giovanile è pronta a risollevare le sorti del calcio italiano, partendo dal cuore di Trnava mercoledì 11 giugno. Non perdere questa occasione di vivere un’emozione sportiva unica: ecco tutto quello che devi sapere per tifare i giovani talenti azzurri e sostenere il loro cammino verso il successo.

Il calcio italiano deve provare a rialzare la testa dopo due settimane da incubo e si affida alla Nazionale Under 21, che comincia tra un paio di giorni il suo percorso ai Campionati Europei 2025 affrontando la Romania. Si gioca mercoledì 11 giugno a Trnava per il match inaugurale di un gruppo A che comprende anche la Spagna e la Slovacchia padrona di casa. Gli Azzurrini puntano al passaggio del turno, riservato alle prime due di ogni raggruppamento, per poi giocarsi tutto dai quarti di finale in poi nella fase a eliminazione diretta. Tra i convocati del CT Carmine Nunziata spiccano i nomi di Diego Coppola, Cesare Casadei, Giovanni Fabbian, Jacopo Fazzini, Tommaso Baldanzi, Niccolò Pisilli e Wilfried Gnonto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Italia-Romania, Europei U21 2025: orario, programma, streaming

In questa notizia si parla di: Romania Europei Vedere Italia

Ginnastica artistica, l’Italia firma il poker da vera potenza agli Europei: Russia e Romania sono più vicine! - L'Italia si conferma una vera potenza nella ginnastica artistica, trionfando nella gara a squadre femminile agli Europei 2025 di Lipsia.

Ora sono diventati venti (20) i Paesi europei contro le leggi di Orban e l’Italia è rimasta ancora con lui insieme solo a Bulgaria, Croazia, Romania e Slovacchia Partecipa alla discussione

Nel voto estero per le presidenziali in #Romania il nazionalista Simion ha prevalso nell’Europa occidentale (36,6 punti di vantaggio in Germania e 33,6 in Italia). Il candidato europeista Dan si è invece affermato nell’Europa orientale (+76 punti in Moldavia, +8 Partecipa alla discussione

Dove vedere in tv Italia-Romania, Europei U21 2025: orario, programma, streaming - Il calcio italiano deve provare a rialzare la testa dopo due settimane da incubo e si affida alla Nazionale Under 21, che comincia tra un paio di giorni ... Leggi su oasport.it

Europei Under 21 quando si giocano? L'esordio dell'Italia - Scopri il calendario degli Europei Under 21 2025: l'Italia debutta l'11 giugno contro la Romania. Leggi su tag24.it

Guida all'Europeo Under 21: calendario, risultati, classifiche e dove vederlo in TV - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Leggi su msn.com