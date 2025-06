Dove vanno le star quest’estate? Le mete VIP e quanto costano davvero

Quest'estate, le mete vip continuano a incantare i paparazzi e gli appassionati di lifestyle esclusivi. Da Capri, il rifugio delle star, alle isole più esclusive del mondo, le celebrity svelano non solo le destinazioni dei sogni ma anche i costi dietro il loro lusso sfrenato. Scopriamo insieme dove vanno le star e quanto realmente spendono per vivere l’estate da vip.

Gwyneth a Capri: la vacanza chic non passa mai di moda. Capri resta una delle mete cult per le celebrity hollywoodiane. Gwyneth Paltrow è stata paparazzata mentre si godeva il sole a bordo di uno yacht insieme al marito Brad Falchuk e all'attore Edward Norton. L'imbarcazione? Un 60 metri da circa 250.000 euro a settimana, dotato di chef privato e vasca idromassaggio sul ponte. View this post on Instagram A post shared by Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow) Tra un tuffo e un aperitivo al tramonto, l'attrice ha sfoggiato look firmati The Row e borse Gucci. Immancabile la sosta in Piazzetta, dove — dicono le voci — abbia anche fatto un salto nella boutique di Carthusia per i suoi profumi cult.