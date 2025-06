Doppio Gioco anticipazioni ultima puntata 17 giugno 2025 | trama episodio 4

L’ultima puntata di Doppio Gioco si avvicina, e le tensioni raggiungono il massimo in questa conclusione mozzafiato. Alessandra Mastronardi e Max Tortora ci trascinano in un vortice di suspense e colpi di scena, mentre i misteri di Daria e Gemini si svelano finalmente. Chi sceglierà di schierarsi? Prepariamoci a scoprire il destino dei protagonisti in questa conclusione che lascerà tutti senza fiato.

Siamo arrivata alla quarta e ultima puntata di Doppio Gioco, la fiction con Alessandra Mastronardi e Max Tortora. La serie, diretta da Andrea Molaioli, è un thriller di spionaggio ed è davvero una sorpresa continua. Chi è dalla parte giusta? Chi è dalla parte sbagliata? È la storia di Daria e suo padre Gemini. Scopriamo cosa succede nelle anticipazioni dell’ultima puntata di Doppio Gioco, in onda il 17 giugno 2025 su Canale 5. Doppio Gioco anticipazioni ultima puntata. Mentre l’omicidio di Monti pone al centro delle indagini Gemini, Daria fronteggia l’interrogatorio di Longardi. Intanto, il suo interesse per Ettore si vela del sospetto di essere solo una pedina dei Servizi. 🔗 Leggi su Piperspettacoloitaliano.it © Piperspettacoloitaliano.it - Doppio Gioco anticipazioni ultima puntata 17 giugno 2025: trama episodio 4

In questa notizia si parla di: Doppio Gioco Ultima Puntata

Emozioni in “Doppio Gioco”: Dainelli e Pone nella veranda di Villa Pignatelli - Giovedì 15 maggio alle 20:45, la storica veranda di Villa Pignatelli ospiterà "Double Jeu", un concerto che promette emozioni in doppio gioco.

Chi dice la verità? Ci vediamo domani, in prima serata su #Canale5 e in streaming su #MediasetInfinity con la terza, inedita puntata di #DoppioGioco #AlessandraMastronardi, #MaxTortora, #SimoneLiberati, #DomenicoDiele, #KyshanWilso Partecipa alla discussione

Secondo voi, chi è dalla parte sbagliata? #DoppioGioco, terza inedita puntata, martedì 10 in prima serata su #Canale5 e in streaming su #MediasetInfinity #AlessandraMastronardi, #MaxTortora, #SimoneLiberati, #DomenicoDiele, #Kyshan Partecipa alla discussione

Doppio gioco, il riassunto e le reazioni alla seconda puntata; Ascolti tv ieri martedì 3 giugno chi ha vinto tra Doppio Gioco con Alessandra Mastronardi, Doc, Belve, Le Iene; Doppio gioco: quante puntate sono e quando finisce.