Doppio appuntamento di fine anno a Scuola Comics Torino | Presentazione e firmacopie di Alessio Zonno e Simone Di Meo e la mostra coordinata dal collettivo Mammaiuto

Se sei appassionato di fumetti e cultura visiva, non puoi perderti il doppio appuntamento di fine anno alla Scuola Internazionale di Comics di Torino! Venerdì 13 giugno, dalle 15 alle 18, scopri in anteprima il nuovo volume di SKULL CRUSHER! con Alessio Zonno e Simone Di Meo, seguita dalla mostra coordinata dal collettivo Mammaiuto. Un’occasione unica per immergerti nel mondo del fumetto e celebrare un altro anno all’insegna dell’arte e della creatività.

SCUOLA INTERNAZIONALE DI COMICS di TORINO fa le cose in grande. Per concludere un altro anno accademico – e confermando di essere uno dei punti di riferimento culturali della città e della regione – ha organizzato per venerdì 13 giugno un doppio, imperdibile appuntamento. Dalle 15 alle 18 appuntamento con la presentazione e il firmacopie di Alessio Zonno e Simone Di Meo sul primo volume di SKULL CRUSHER!, pubblicato in Italia da BD, mentre dalle 18,00 alle 20,30 inaugura la mostra di fine anno PUNTI DI FUGA, con la collaborazione del collettivo Mammaiuto e il coordinamento del fumettista e docente Lorenzo Palloni.

