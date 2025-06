Dopo la Pentecoste in Svizzera traffico e deviazioni sulla A9 | gli svincoli chiusi

Dopo i festeggiamenti della Pentecoste, la Svizzera si prepara ad affrontare un intenso flusso di traffico di rientro, con restrizioni e deviazioni sulla A9 Lainate-Como-Chiasso. La chiusura di alcuni svincoli e le misure straordinarie sono state adottate per agevolare la circolazione e ridurre gli ingorghi. Restate aggiornati per garantire un viaggio più sereno e sicuro in questa fase cruciale del rientro.

Dopo a festività della Pentecoste celebrata dmoneinca 8 giugno, in Svizzera e in Austria, oggi sono entrate in vigore una serie di misure straordinarie per agevolare la circolazione sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, una delle tratte più interessate dai flussi di rientro verso il confine svizzero.

