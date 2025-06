Dopo la nomina ai Golden Globe per The White Lotus l' attore Murray Abraham torna al cinema dal 19 giugno nel film italiano Milarepa di Louis Nero

Dopo il prestigioso riconoscimento ai Golden Globe per “The White Lotus”, Murray Abraham torna sul grande schermo con il film italiano “Milarepa” di Louis Nero, in uscita il 19 giugno. Un attore di talento come lui, vincitore dell’Oscar per “Amadeus”, si prepara a incantare il pubblico anche questa volta, arricchendo un cast internazionale di nomi eccezionali. La sua presenza promette di rendere questa pellicola un evento da non perdere nel panorama cinematografico italiano.

R oma, 7 giu. (askanews) – Murray Abraham, l’attore premio Oscar per il ruolo di Salieri in “Amadeus”, recentemente nominato ai Golden Globe per “The White Lotus”, è uno degli interpreti del film italiano “Milarepa”, diretto da Louis Nero, nei cinema dal 19 giugno. Il regista torinese ha lavorato con un cast internazionale, composto fra gli altri da Isabell Allen, Harvey Keitel, Angela Molina, per raccontare una storia ambientata in un mondo post-apocalittico. Protagonista è Mila, una dodicenne, devastata dall’uccisione di suo padre e spinta dalla madre a imparare le arti magiche per mettere in atto una vendetta. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Dopo la nomina ai Golden Globe per "The White Lotus", l'attore Murray Abraham torna al cinema dal 19 giugno nel film italiano "Milarepa" di Louis Nero.

In questa notizia si parla di: Golden Globe White Lotus

Da Lara Croft a Maria Callas, ha vinto tre Golden Globe consecutivi e un Oscar, ma Angelina Jolie è stata anche ambasciatrice dell'Unhcr. - Angelina Jolie, icona di bellezza e talento, ha attraversato decenni di carriera a cavallo tra cinema e impegno sociale.

“Milarepa”, Murray Abraham: oggi soldi per armi ma no per cibo e arte - Dopo la nomina ai Golden Globe per "The White Lotus", l'attore Murray Abraham torna al cinema dal 19 giugno nel film italiano "Milarepa" di Louis Nero. Leggi su iodonna.it

The White Lotus, recensione (no spoiler) della serie con Jennifer Coolidge - Il geniale sceneggiatore, regista a produttore americano Mike White firma nel corso del 2021 una delle miniserie più interessanti e dense degli ultimi ... Leggi su superguidatv.it

Golden Globes 2023, vince The White Lotus: la reazione di Sabrina Impacciatore - La serie, girata in Sicilia, si è portata a casa anche il riconoscimento per la miglior attrice non protagonista a Jennifer Coolidge Ai Golden Globe 2023 ha vinto, in qualche modo, anche l'Italia. Leggi su tg24.sky.it