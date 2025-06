Donnarumma | L' Italia deve andare al Mondiale sbagliato l' atteggiamento

Dopo un biennio di alti e bassi, Gianluigi Donnarumma, capitano della Nazionale, riflette sull'importanza di ritrovare l'equilibrio per tornare competitivo e qualificarsi al prossimo Mondiale. Con sincerità e determinazione, riconosce le responsabilità e la necessità di migliorare. È essenziale non perdere di vista l’obiettivo: l’Italia deve assolutamente conquistare il biglietto per il Qatar, perché il sogno azzurro merita di continuare a vivere.

"Non so che cosa è mancato in questo biennio, ci sono stati degli alti dopo l'Europeo però non siamo riusciti a trovare l'equilibrio e questo è quello che dispiace di più". Così Gianluigi Donnarumma, capitano dell' Italia, intervistato da Raisport dopo la vittoria sulla Moldova. "Ci prendiamo anche noi le nostre responsabilità per quello che è successo. L'Italia deve assolutamente andare al Mondiale. Oggi e a Oslo abbiamo sbagliato completamente l'atteggiamento". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Donnarumma: "L'Italia deve andare al Mondiale, sbagliato l'atteggiamento"

