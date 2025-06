Donnarumma e il gesto pre Psg Inter Dembele lo svela | ecco cosa ha fatto prima della Champions

Prima della grande finale di Champions League tra Psg e Inter, un gesto di Gigio Donnarumma ha catturato l’attenzione di tutti. Ousmane Dembele, ospite di France Football, svela cosa ha fatto il portiere prima di scendere in campo, rivelando un atto di solidarietà e motivazione che ha lasciato il segno. Scopriamo insieme il gesto che forse ha ispirato la vittoria di Donnarumma e del Psg in questa epica sfida.

Donnarumma e quel particolare gesto prima della finale Psg Inter, Dembele lo svela, ecco cosa ha fatto il portiere che ha poi vinto la Champions. Intervenuto a France Football, Ousmane Dembele ha confessato il gesto di Gigio Donnarumma prima della finale di Champions League Psg Inter. Sentiamo le parole: PAROLE – «Prima della partita, sul pullman, Gianluigi Donnarumma ha consegnato delle lettere a tutti i giocatori, a tutto lo staff. Ha scritto un piccolo messaggio di incoraggiamento, dicendo che quello che abbiamo fatto in questa stagione è stato eccezionale. Ed è stato qualcosa di forte. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Donnarumma e il gesto pre Psg Inter, Dembele lo svela: ecco cosa ha fatto prima della Champions

In questa notizia si parla di: Gesto Inter Dembele Svela

