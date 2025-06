Donna trovata morta la polizia diffonde i tatuaggi | ' ' Aiutateci ad identificarla' '

Una tragica scoperta scuote Roma: una donna trovata morta, probabilmente strangolata, e una neonata deceduta per asfissia, entrambe al centro di un'indagine che si fa sempre più intricata. La polizia, diffondendo i dettagli dei tatuaggi sulla vittima, chiede aiuto alla comunità per identificare questa famiglia sconvolta. La città è in attesa di risposte che possano fare luce su questa drammatica vicenda.

Morta per strangolamento. La bambina, che secondo i medici legali avrebbe avuto un'età compresa tra i 6 e i 12 mesi, sarebbe morta per asfissia meccanica. Sul corpo sono stati riscontrati segni compatibili con uno strangolamento, elemento che orienta gli inquirenti della procura della repubblica di Roma verso l'ipotesi dell'omicidio aggravato. Poco distante, a circa 200 metri, il corpo della donna, forse la madre, è stato rinvenuto seminascosto tra gli arbusti di oleandro. Nuda, con il solo corpo coperto da un sacco della spazzatura, giaceva lì da diversi giorni. Sul cadavere non sono stati trovati segni evidenti di violenza. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Donna trovata morta, la polizia diffonde i tatuaggi: ''Aiutateci ad identificarla''

