Donna trovata morta in casa il marito tenta il suicidio | indaga la polizia

Una mattinata drammatica a Empoli, dove si intrecciano dolore e mistero: una donna di 83 anni è stata trovata morta in casa, mentre il marito di 84 anni ha tentato il suicidio. La polizia ha avviato le indagini per far luce su quanto accaduto, sotto l’ombra di un caso che scuote la comunità e lascia molti interrogativi irrisolti. La verità si farà strada tra i segreti di questa tragica vicenda.

EMPOLI – È giallo per un episodio che ha caratterizzato la mattinata di oggi (9 giugno) a Empoli e che ha visto l’intervento della polizia, che ha avviato le indagini. Alle 10,30 di oggi (9 giugno) del mattino personale del commissariato di Empoli è intervenuto in via Buozzi. Sul posto gli operatori hanno constatato la morte di una donna di 83 anni. Un uomo di 84 anni, invece, aveva tentato il suicidio e soccorso dall’ospedale giunto sul posto è stato trasportato in ospedale. Sono in corso accertamenti per capire la dinamica dell’evento: si indaga in tutte le direzioni. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

