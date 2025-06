Donna trovata morta a Villa Pamphili ecco i tatuaggi sul suo corpo | Servono per identificarla

Una tragica scoperta scuote Roma: il corpo di una donna, trovato in un cespuglio a Villa Pamphili, porta con sé indizi attraverso i suoi tatuaggi, tra cui una rosa sul piede destro. La questura ha diffuso le immagini sperando che qualcuno possa riconoscerla e restituirle un’identità. Mentre l’indagine prosegue, ogni dettaglio potrebbe fare la differenza per svelare questa dolorosa vicenda e trovare giustizia.

Non si riesce a restituire un’identità precisa alla donna trovata morta sabato in mezzo a un cespuglio a Villa Pamphili a Roma, poche ore dopo il ritrovamento del cadavere di una bambina di pochi mesi, probabilmente sua figlia. Così la questura di Roma ha diffuso le immagini dei tatuaggi presenti sul corpo della donna affinché magari qualcuno possa vederli e riconoscere la donna. Si tratta, in particolare, di una rosa sul piede destro vicino al malleolo, di un disegno floreale con una stella sulla fascia addominale, di una tavola da surf stilizzata con un teschio sul braccio destro e di due pappagalli sul braccio destro all’altezza dell’omero sul lato interno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Donna trovata morta a Villa Pamphili, ecco i tatuaggi sul suo corpo: “Servono per identificarla”

