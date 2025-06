Donna sviene al concerto di Al Bano lui tenta di svegliarla con un suo acuto

Durante il concerto di Al Bano a Carbonia, un imprevisto ha trasformato una serata inaspettatamente emozionante: una donna si è improvvisamente sentita male e ha perso i sensi. Con grande professionalità e spirito positivo, il cantante ha tentato di risvegliarla con un suo acuto, dimostrando che anche in situazioni di emergenza, il cuore e la passione possono fare miracoli. Un episodio che resterà nella memoria di tutti i presenti, testimonianza della straordinaria umanità di Al Bano.

