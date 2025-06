Donna morta a villa Pamphili Questura di Roma mostra tatuaggi | La riconoscete?

Una tragica scoperta scuote Roma: una donna di circa 20-30 anni è stata trovata senza vita a Villa Pamphili, vicino a una piccola bambina. La Questura lancia un appello: riconoscete questa donna dai tatuaggi diffusi nelle immagini? La vostra segnalazione potrebbe essere fondamentale per fare luce su questo mistero e restituire dignità alla vittima. La collaborazione dei cittadini è essenziale in questi momenti delicati.

(Adnkronos) – Appello della Questura di Roma per l'identificazione della donna, trovata morta sabato pomeriggio a Villa Pamphili a un centinaio di metri dal corpo di una bambina di pochi mesi. In particolare, la polizia, che ha diffuso anche le foto dei tatuaggi della vittima, parla di una "donna di età presumibile 2030 anni", dunque . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Donna morta a villa Pamphili, Questura di Roma mostra tatuaggi: “La riconoscete?”

In questa notizia si parla di: Donna Morta Villa Pamphili

Donna trovata morta in casa a Fregene, nel villino trovate tracce di sangue. «Non si esclude l'omicidio» - Una donna di circa 60 anni è stata trovata morta nel suo villino in via Agropoli, a Fregene, località balneare vicino a Roma.

Potrebbe essere stata strangolata la sera prima la bimba di 6 mesi trovata morta sabato a Villa Pamphili. La donna rinvenuta cadavere a 200 metri di distanza sarebbe invece deceduta prima. Si attendono gli esami del Dna per accertare la loro identità Partecipa alla discussione

Sarebbe stata strangolata la neonata trovata morta sabato a Villa Pamphili a Roma. La presunta madre sarebbe morta 4 giorni prima: al vaglio i tatuaggi che la donna aveva sul corpo Partecipa alla discussione

Donna morta a villa Pamphili, l'appello Questura di Roma: "Questi sono i tatuaggi, la riconoscete?" - " La polizia ne ha diffuso una descrizione: "Età 20/30 anni con capelli chiari, altezza 1. Leggi su adnkronos.com

Villa Pamphili, la polizia chiede aiuto per identificare la donna: «Ecco i suoi tatuaggi». La pista dell'uomo in fuga con un fagotto in braccio - Aveva tra i 20 e 30 anni, lineamenti caucasici e capelli chiari, una statura di un metro e 64 per 58 chili di peso. Leggi su leggo.it

Villa Pamphili, chi è la donna trovata morta: i tatuaggi, le impronte, l'ipotesi delle origini dell'Est Europa - Questo è il primo indizio per risalire all'identità della ... Leggi su msn.com