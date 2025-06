Donna e neonata trovate morte a Villa Pamphilj | la piccola ha un livido sulla nuca si cerca un uomo

Una tragica scoperta scuote Villa Pamphili: donna e neonata trovate senza vita, con un sospetto livido sulla nuca. Testimoni hanno riferito di aver visto la coppia in compagnia di un uomo nelle settimane precedenti. La Squadra Mobile è sulle loro tracce, determinata a fare luce su questa drammatica vicenda. Cosa si nasconde dietro questa terribile perdita? Continua a leggere.

Diversi testimoni hanno visto la donna e la bambina nelle scorse settimane insieme a un uomo. Gli agenti della Squadra Mobile lo stanno cercando per capire cosa è accaduto alle vittime. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: Uomo Donna Neonata Trovate

Papa Leone XIV: ‘Famiglia fondata su un uomo e una donna’, Tommaso Zorzi: ‘Parole intollerabili’ - Le dichiarazioni di Papa Leone XIV sulla famiglia, sottolineando l'unione tra un uomo e una donna, suscitano un acceso dibattito, in particolare tra i sostenitori dei diritti LGBTQ.

#NEWS - #Roma, svolta nel giallo di #VillaPamphili, madre e figlia neonata identificate: erano dell'Est, la donna aveva 40 anni. Si cerca un uomo #8giugno @vinmorgante Partecipa alla discussione

Donne e neonata di sei mesi trovate morte a Villa Pamphili sabato pomeriggio sarebbero madre e figlia: forse erano senza fissa dimora dell’Est Europa, si cerca un uomo sospettato per il duplice omicidio Partecipa alla discussione

Donna e neonata trovate morte a Villa Pamphilj: la piccola ha un livido sulla nuca, si cerca un uomo - Gli agenti della Squadra Mobile lo stanno cercando per capire cosa è accaduto alle vittime. Leggi su fanpage.it

Villa Pamphilj, è caccia all'uomo per la donna e neonata trovate morte: quel puzzle che non torna - il ritrovamento, a poche ore di distanza, dei corpi di una neonata di circa sei mesi e di una donna di circa 40 anni - Leggi su msn.com

Neonata e donna morte a Villa Pamphilj sono madre e figlia, testimone le ha viste con un uomo - Le due vittime di Villa Pamphilj sono state identificate: si tratterebbe di mamma e figlia. Leggi su fanpage.it